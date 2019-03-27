Европарламент одобрил закон о запрете на пластиковую посуду

Пластиковую посуду перестанут производить и продавать. Фото: Pixabay
Пластиковую посуду перестанут производить и продавать. Фото: Pixabay

Он вступит в силу в 2021 году, чтобы уменьшить количество выбрасываемого пластика.

Об этом стало известно 27 марта. Теперь на территории Евросоюза нельзя будет не только продавать, но и производить одноразовые изделия из пластика, передает издание The Guardian. Запрет, таким образом, касается не только посуды, но и трубочек, а также ватных палочек. Это – плохая новость для производителей и хорошая для защитников экологии. За два года рынок должен подстроиться под новые требования законодательства.

Известно, что «за» инициативу высказались 560 депутатов, «против» оказались всего лишь 35 человек.

Напоминаем, что огромное количество пластика попадает в Мировой океан. Из-за этого страдает флора и фауна. Известен случай, когда в желудке кита обнаружили 40 килограммов пластиковых пакетов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у мусорной реформы появился логотип. Его разработала жительница Ленинградской области.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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