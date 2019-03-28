Америка хочет запретить продажу iPhone

Есть мнение, что Apple нарушает патенты, то есть использует чужие технологии без разрешения.

Об этом стало известно 27 марта. Не раз на компанию подавали из-за подобных обвинений в суд – в последний раз Apple отвечал перед Intel Corp за внедрение процессора Intel без согласования с разработчиком. Компания отрицает нарушение законодательства и отстаивает свою точку зрения. Если Intel Corp выиграет дело, то в США могут запретить продажу iPhone. Руководство компании заявило, что будет отстаивать в таком случае возможность хотя бы импортировать свои смартфоны.

Напоминаем, что речь идет не о всех моделях, а только о некоторых. Чем закончится разбирательство, станет известно в июле 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Apple презентовала новый стриминговый сервис и кредитку. Пользователи смогут сами выбирать, на какие каналы подписываться, а кредитка будет доступна только для американцев.