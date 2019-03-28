Экс-губернатор Ишаев отправлен под домашний арест

Ишаева обвиняют в хищении пяти миллионов рублей. Фото: SERGEY BOBYLEV/TASS

Ишаева обвиняют в хищении пяти миллионов рублей. Фото: SERGEY BOBYLEV/TASS

Бывший полпред президента на Дальнем Востоке обвиняется в хищении на пять миллионов рублей.

Решение Басманного суда Москвы стало известно сегодня, 28 марта. Виктор Ишаев будет находиться дома на протяжении двух месяцев. Следующее заседание состоится 27 мая 2019 года, когда и станет известна дальнейшая судьба обвиняемого.

Напоминаем, что бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в отношении ПАО «Роснефть». Ишаев якобы сдал помещение, намеренно завысив цену. Часть суммы он присвоил себе.

Защита экс-губернатора считает, что речь идет о «смехотворной сумме», поэтому даже непонятно, «о чем здесь говорить».

К слову, средняя зарплата россиянина составляет около 33 тысяч рублей в месяц. Пять миллионов человек в нашей стране должен зарабатывать 90 месяцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве. В здании правительства края проходят обыски.