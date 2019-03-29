Полицейского, который отпустил лихача после смертельного ДТП в Москве, уволили

Его коллеги также наказаны, но пока не лишились своих должностей. Их всех обвинили в нарушении порядка действий на месте аварии.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Страшная авария случилась на Можайском шоссе еще 24 марта. Виновником ДТП называют водителя «Мерседеса» родом из Чечни. По предварительным данным, именно он врезался в «Ниву». В результате аварии женщина погибла на месте происшествия, а ее дочь с мужем были госпитализированы. Позже стало известно, что девочка тоже умерла.

Владелец «Мерседеса» не стал дожидаться сотрудников правоохранительных органов и скрылся. Капитан Олег Новоселов, который должен был задержать виновника смертельного ДТП, неправильно подействовал в ситуации, за что лишился занимаемого поста. Его коллеги получили строгий выговор, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по призыву Кадырова виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции.