Петербуржцев просят сообщать о незаконном обороте алкоголя

Прокуратура Петербурга ждет звонки на телефон “горячей линии”. Для жителей Невского района линия будет работать с 09:00 до 18:00.

В понедельник, 1 апреля, прокуратура Петербурга открывается с 09:00 “горячую линию”. На нее можно позвонить всем жителям Невского района и сообщить о нарушениях в сфере оборота алкоголя в районе.

“Горячая линия” будет доступна до 18:00. Обеспокоенные петербуржцы могут сообщить также о продажи алкоголя несовершеннолетним и в ночное время. Прокуратора будет принимать заявления по телефону: 447-64-73.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ОМОН искал незаконный алкоголь и “веселящий газ” в клубах Петербурга.