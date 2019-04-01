Американцы обсуждают любовь россиян к «батончикам из крови»

Гематоген едят для восполнения нехватки железа в организме. Фото: Pixabay
Гематоген едят для восполнения нехватки железа в организме. Фото: Pixabay

Инициатором стал журналист, который посвятил теме целую статью. Он считает, что россияне едят гематоген чаще остальных.

Марк Хей рассказал всей Америке о пристрастиях россиян в еде. В своем материале под названием «Как Россия полюбила батончики из крови» он рассуждает о том, что такое гематоген и почему он так популярен в нашей стране. Продукт, в составе которого есть бычья кровь, показался американцу странным лакомством.

Марк Хей уверяет, что большие спросом гематоген пользовался в СССР – якобы тогда люди ели его из бережливости. Журналист считает, что поголовную любовь к гематогену можно объяснить лишь тем, что советский человек не догадывался о содержании в батончике крови.

Эксперт, с которым пообщался Марк Хей, заверил журналиста, что гематоген действительно полезен для восполнения нехватки железа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что педагоги выкладывают фото в купальниках, потому что #учителятожелюди.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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