КИО планирует отказаться от судов по поводу планировок

Комитет по имущественным отношениям в скором времени откажется от судебных тяжб в вопросах временных планировок помещений.
«Вести дела» с местными предпринимателями по зафиксированным нарушениям закона теперь будут четыре представительства, которое ведомство создало для работы по вопросам договоров по аренде городского имущества и размещения нестационарных торговых объектов.
Руководитель КИО Валерий Калугин заявил, что практика судов себя изжила и признана неэффективной. По словам Калугин, судебные процессы еще ведутся, но вряд ли они принесут требуемые результаты.
В самые краткие сроки комитет планирует упростить процедуру узаконивания временных перепланировок, которые проводят дельцы на арендованных у города участках. При смене временного владельца, спецкомиссия будет проводить осмотр территории и составлять акт освидетельствования.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что КИО закупит 136 трехкомнатных квартир для бюджетников.