КИО планирует отказаться от судов по поводу планировок

КИО не будет судиться с предпренимателями. Фото: Рixabay

КИО не будет судиться с предпренимателями. Фото: Рixabay

Комитет по имущественным отношениям в скором времени откажется от судебных тяжб в вопросах временных планировок помещений.

«Вести дела» с местными предпринимателями по зафиксированным нарушениям закона теперь будут четыре представительства, которое ведомство создало для работы по вопросам договоров по аренде городского имущества и размещения нестационарных торговых объектов.

Руководитель КИО Валерий Калугин заявил, что практика судов себя изжила и признана неэффективной. По словам Калугин, судебные процессы еще ведутся, но вряд ли они принесут требуемые результаты.

В самые краткие сроки комитет планирует упростить процедуру узаконивания временных перепланировок, которые проводят дельцы на арендованных у города участках. При смене временного владельца, спецкомиссия будет проводить осмотр территории и составлять акт освидетельствования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что КИО закупит 136 трехкомнатных квартир для бюджетников.