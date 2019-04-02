Байкал отстояли в суде – там не будут строить завод

Озеру Байкал не грозит загрязнение. Фото: Pixabay
Озеру Байкал не грозит загрязнение. Фото: Pixabay

Россияне могут вздохнуть спокойно – самое глубокое озеро вне опасности.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Арбитражный суд Иркутской области постановил, что ООО «АкваСиб» не может возводить завод по розливу воды в поселке Култук, говорится на сайте суда. Известно, что договор между компанией и главой МО будет расторгнут.

Новость о том, что на Байкале в январе 2019 года начали строить предприятие, вызвала массу негодований в стране. Люди выходили на митинги и требовали не допустить загрязнение водного объекта.

Узнав об этом, Дмитрий Медведев распорядился о том, чтобы эксперты проверили, насколько опасен реализуемый проект для озера.

Напоминаем, что завод планировали достроить в 2021 году, всю воду хотели экспортировать в Китай. Местные жители не хотели, чтобы желание наживы обернулось экологической катастрофой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Зверев ответит за одиночный пикет у Кремля. Звездный стилист вышел на улицу, чтобы поддержать тысячи недовольных россиян – он тоже был против строительства завода.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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