Лазарев выступит в полуфинале «Евровидения» под «счастливым» номером

Певец рассказал своим фанатам, каким по счету от будет исполнять свою песню в отборе.

Пост появился в Instagram-аккаунте представителя России второго апреля. Сергей Лазарев поделился новостью – ему достался 13-й номер. Певец отметил, что не расстроился, — напротив, это его любимое число.

«Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе «Евровидение-2019», — говорится в посте.

Напоминаем, что Сергей Лазарев уже презентовал песню, с которой будет добиваться первого места. Композиция под названием Scream получила неоднозначные оценки – одни считают, что песня слишком грустная, а другие уверены, что благодаря ей Лазарев продемонстрирует вокальные данные.

К слову, певец уже ездил на «Евровидение» в 2016 году – тогда он вернулся с третьим местом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский предрёк Сергею Лазареву победу на Евровидении.