Коммунисты выдвинут Бортко в губернаторы Петербурга

Владимир Бортко. Фото: Baltphoto
Владимир Бортко. Фото: Baltphoto

На грядущих выборах губернатора Санкт-Петербурга фракция КПРФ представит своего кандидата. Им станет режиссёр и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, вокруг кандидата объединяется сильная и серьезная команда, сообщает «Интерфакс».

Напомним нашим читателям, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге прошел митинг «За свободные выборы».

В Смольном проведение митинга согласовали с первого раза. Меры безопасности приняты серьезные: участников на площади Ленина ожидал забор, несколько десятков сотрудников правоохранительных органов и металлодетекторы. Двое человек были задержаны.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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