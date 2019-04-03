В Америке перестали усыплять кошек ради опытов

За все время работы программы подопытными оказались порядка 3 тысяч кошек. Фото: https://pixabay.com

За все время работы программы подопытными оказались порядка 3 тысяч кошек. Фото: https://pixabay.com

В США закрыли 30-летнюю программу, в рамках которой кошек заражали, а после усыпляли, чтобы из их экскрементов собрать яйца паразитов

В Америке закрыли 30-летнюю программу исследований токсоплазмоза. В рамках этой программы кошек специально заражали болезнью и после усыпляли. Эту программу долго не поддерживали и выступали против нее общественники, а также партии США. Об этом пишет сегодня “N+1”.

Сама программа заработала в 1982 году в лаборатории при Минсельхозе США. Кошек усыпляли, чтобы из их экскрементов собрать яйца паразитов.

За все время работы программы подопытными оказались порядка 3 тысяч кошек. Только с 2013 по 2018 год усыпили 239 кошек.

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