В Польше откроют самый глубокий бассейн в мире

Его построят для профессиональных аквалангистов, которые будут там тренироваться.

Об этом стало известно третьего апреля. Уточняется, что глубина достигнет 45 метров – такого нет ни в одном уголке нашей планеты. Это, конечно, меньше, чем глубина Байкала (1,6 километров), зато бассейн куда глубже самого глубокого озера Ленинградской области (им признано Глубокое, которое названо так не случайно).

В среднестатистическом бассейне воды помещается в 27 раз меньше, чем в том, который планируют построить в Польшу. Такой искусственный водоем понадобиться для тренировок спортсменов, а также станет предметом интереса для обычных людей, передает CNN.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Байкал отстояли в суде – там не будут строить завод. На предприятии хотели разливать воду, чтобы продавать ее в Китае. Это помогло нанести вред самому глубокому озеру в мире, о чем беспокоились и местные жители, и вся Россия.