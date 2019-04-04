Петербургский «Сигнал» закупает планшеты по 380 тыс за штуку

Государственный приборостроительный завод АО «НПП «Сигнал» закупает планшетные компьютеры более чем на 42 миллиона рублей.

Данная информация появилась на сайте Госзакупок.

Общее количество приобретаемых планшетных компьютеров — всего 112 штук. То есть один гаджет стоит порядка 380 тысяч рублей.

Петербургский завод «Сигнал» входит в концерн «Ростеха» «Автоматика».

Закупка планшетных компьютеров происходит у единственного поставщика — петербургской компании «Атри».

Осенью прошлого года при закупке техники компания случайно опубликовала документацию, предназначенную для внутреннего пользования. В открытый доступ попала информация, что аккумулятор для планшетов производится во Франции, процессоры модуль — в Германии, а процессор — в США, сообщает Фонтанка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Горелово построят аутлет-центр за 52 миллионов евро.