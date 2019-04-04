Петербургский «Сигнал» закупает планшеты по 380 тыс за штуку

Всего закуплено 112 планшетов. Фото: signal-spb.ru
Всего закуплено 112 планшетов. Фото: signal-spb.ru

Государственный приборостроительный завод АО «НПП «Сигнал» закупает планшетные компьютеры более чем на 42 миллиона рублей.

Данная информация появилась на сайте Госзакупок.

Общее количество приобретаемых планшетных компьютеров — всего 112 штук. То есть один гаджет стоит порядка 380 тысяч рублей.

Петербургский завод «Сигнал» входит в концерн «Ростеха» «Автоматика».

Закупка планшетных компьютеров происходит у единственного поставщика — петербургской компании «Атри».

Осенью прошлого года при закупке техники компания случайно опубликовала документацию, предназначенную для внутреннего пользования. В открытый доступ попала информация, что аккумулятор для планшетов производится во Франции, процессоры модуль — в Германии, а процессор — в США, сообщает Фонтанка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Горелово построят аутлет-центр за 52 миллионов евро.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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