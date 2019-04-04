Кошки знают, как звучит их имя

Они могут реагировать на него, но не всегда хотят делать это.

К таким выводам пришли японские зоологи, которые наблюдали за поведение домашних любимиц. Ученые отправились в «кошачье кафе», где имели возможность следить за их поведением, когда они слышат свое имя.

Они были уверены, что кошки могут отличать свою кличку от других слов и оказались правы. Выяснилось, что они понимают, когда кто-то произносит их имя. Неважно – хозяин это или посторонний человек, чей голос они никогда до этого не слышали. Единственное, они не готовы все время демонстрировать человеку свою реакцию, что отличает их от собак. Все дело в характере – независимом и практичном. Именно поэтому кошки не стараются так, как собаки – они понимают, что прикладывать усилия им не нужно, все и так будет, как надо.

Специалисты считают, что имеет смысл тренировать кошек – они способны запоминать команды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли доказательства гибели динозавров от метеорита.