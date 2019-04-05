Педставители Marvel, Netflix, Disney соберутся в Петербурге на Синепозиуме

Это очень важное событие для российской киноиндустрии. Фото: Pixabay

Это очень важное событие для российской киноиндустрии. Фото: Pixabay

Осенью этого года Санкт-Петербург первым в России примет Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий.

Мероприятие проводится ежегодно и объединяет порядка 150 участников, среди которых представители Marvel Studios, The WaltDisney Studios, Netflix, HBO, Lionsgate, WarnerBrothers, Youtube и другие.

Вице-губернатор Олег Марков отметил, что Петербург первым в России принимает Синепозиум. Это очень значимое событие мирового масштаба.

В прошлые годы мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, Атланте, Барселоне, Нью-Йорке и Седжоне.

На Синепозиуме профессионалы индустрии кино будут обсуждать развитие отрасли, вести переговоры о возможном сотрудничестве.

Международная Ассоциация кинокомиссий – крупнейшее объединение профессионалов из мира киноиндустрии, основанное в 1975 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет конкурс красоты.