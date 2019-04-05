“Еврейский Петербург” поместили в одну книгу

Проект предполагает связать всю информацию перекрестными ссылками. Фото: https://pixabay.com
Проект предполагает связать всю информацию перекрестными ссылками. Фото: https://pixabay.com

Презентация энциклопедии пройдет в Большой хоральной синагоге 7 апреля. В книгу вошли статьи о людях, оставивших заметный след в науке, литературе и культурной жизни Петербурга.

Презентация также пройдет в День еврейской книги, который проводят уже в четвертый раз. Энциклопедия, по словам создателей, включает более 180 статей о людях, оставивших заметный след в науке, литературе и культурной жизни северной столицы. Об сообщают “Санкт-Петербургские ведомости”.

Книгу создавали краеведы, специалисты информационных технологий и другие специалисты.

Проект предполагает связать всю информацию перекрестными ссылками. Всего в книге будет 15 разделов, который включат в себя знания о медицине, предпринимательстве, военном деле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам бесплатно расскажут, как сохранять спокойствие.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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