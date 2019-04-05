Петербуржцам бесплатно расскажут, как сохранять спокойствие

Все желающие смогут узнать, как без крика и насилия выйти из конфликта. Также получать информацию, как не доводить дело до конфликта.

Мастер-класс проведет Анна Конопля — ведущая международных групп в неформальном образовании, специалист по привлечению и отбору кандидатов в программу “Учитель для России”. Об этом сообщает Дом молодежи Петербурга.

Встреча пройдет 8 апреля в 19:00 в Центре городских волонтеров. Участники смогут узнать, как решить конфликтную ситуацию без крика и насилия. Также можно будет узнать природу конфликта и его возникновение. Все желающие бесплатно смогут понять, как найти компромиссное решение. А еще, обещают организаторы, петербуржцы смогут научится отслеживать свое состояние во время ссоры.

Участие в событии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет конкурс красоты.