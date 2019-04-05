В Тюмени опровергли историю о поиске миллионов на свалке

Историю о тюменской семье кто-то выдумал. Фото: Pixabay
Историю о тюменской семье кто-то выдумал. Фото: Pixabay

Некоторые СМИ писали, что семья случайно выбросила пакет с деньгами, после чего отправилась их искать.

Информацию появилась в СМИ сегодня, пятого апреля. Рассказывалось, что некая семья спрятала крупную сумму денег в обычный пакет после продажи недвижимости. Во время уборки кто-то по незнанию его выбросил, решив, что в нем лежит старый хлам. Осознав, что случилось, семья якобы обратилась за помощью на мусоросортировочный завод. После они, прибыв на место, перебрали 12 тонн отходов и нашли деньги.

Тюменский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами опроверг эти данные. Компания уверяет, что никто не искал никаких миллионов.

«Данного факта на предприятии не было», — говорится в сообщении предприятия, передает ТАСС.

Это значит, что вся история с выброшенными деньгами – всего лишь выдумка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что закон о фейковых новостях не действует 1 апреля.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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В Тюмени опровергли историю о поиске миллионов на свалке