В Тюмени опровергли историю о поиске миллионов на свалке

Некоторые СМИ писали, что семья случайно выбросила пакет с деньгами, после чего отправилась их искать.
Информацию появилась в СМИ сегодня, пятого апреля. Рассказывалось, что некая семья спрятала крупную сумму денег в обычный пакет после продажи недвижимости. Во время уборки кто-то по незнанию его выбросил, решив, что в нем лежит старый хлам. Осознав, что случилось, семья якобы обратилась за помощью на мусоросортировочный завод. После они, прибыв на место, перебрали 12 тонн отходов и нашли деньги.
Тюменский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами опроверг эти данные. Компания уверяет, что никто не искал никаких миллионов.
«Данного факта на предприятии не было», — говорится в сообщении предприятия, передает ТАСС.
Это значит, что вся история с выброшенными деньгами – всего лишь выдумка.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что закон о фейковых новостях не действует 1 апреля.