Стало известно о кончине депутат Госдумы Николая Ковалева

Ковалев получил Орден Почета в 2014 году. Фото: http://www.kremlin.ru/
Ковалев получил Орден Почета в 2014 году. Фото: http://www.kremlin.ru/

Пока что никаких дополнительных данных о смерти политического деятеля не разглашается.

О том, что Николай Ковалев умер, стало известно пятого апреля. Новостью поделился вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на странице в Facebook. Он оставил лаконичный пост, не рассказывая, что стало причиной кончины. В некоторых источниках утверждается, что он долго болел.

Напоминаем, что Николаю Ковалеву было 69 лет – он мог бы отметить 70-летие уже в августе текущего года. С 1974 года он служил в органах госбезопасности. Ковалев, помимо прочего, участвовал в Афганской войне.

За свою карьеру сменил несколько должностей. В Госдуму от Орловской области его впервые избрали в 1999 году. Николай Ковалев – обладатель множества наград, среди которых есть Орден Почета – его ему вручил президент России Владимир Путин в 2014 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бизнесвумен Ольга Слуцкер публично и трогательно простилась с умершим отцом.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Стало известно о кончине депутат Госдумы Николая Ковалева
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