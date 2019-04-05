Пациентка психбольницы сбежала, чтобы улететь из Уфы без билета и паспорта

Женщину успели вовремя остановить – она так и не смогла покинуть город.

Об этом стало известно пятого апреля, хотя инцидент случился еще третьего числа. Россиянку заметили уже в самолете – она металась от места к месту, так как искала хотя бы одно свободное. Сотрудники авиакомпании поинтересовались, есть ли у нее билет – в итоге выяснилось, что пассажирка непонятным образом оказалась на борту без каких-либо документов. Как так вышло – до сих пор неизвестно.

Когда установили личность «зайца», оказалось, что в самолет проникла пациентка психбольницы. Из учреждения она сбежала и направилась в аэропорт.

На видеозаписях из аэропорта видно, что женщина прошла всю процедуру тщательного досмотра. Почему никто не удивился, что у нее нет даже паспорта, предстоит выяснить специалистам, говорится в РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что нокаут к психиатрам отправил жителя Гатчины на 3,5 года в тюрьму.