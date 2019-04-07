Пьяные украинские военные забили ногами пожилого мужчину

Мужчине не хотел отдавать военным свой моторолер. Фото: Pixabay
Мужчине не хотел отдавать военным свой моторолер. Фото: Pixabay

Таким образом они хотели его проучить, но перестарались.

Об этом стало известно седьмого апреля. Все случилось в поселке Новотошковское в Луганской области. Конфликт между погибшим и военными начался с того, что он отказался отдавать им мотороллер. Агрессивные и пьяные украинцы начали избивать мужчину на глазах у очевидцев – никто не рискнул остановить самосуд. После того, как он перестал шевелиться, военные заявили, что таким образом они намерены поступать со всеми, кто будет с ними спорить.

Напоминаем, что это – не первый подобный инцидент. СМИ пишут, что силовики часто напиваются и донимают мирное население.

Военная операция длится уже на протяжении пяти лет. ОНН уверяет, что в результате уже пострадали минимум 10 тысяч человек, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский хочет обсудить с Путиным Донбасс. Кандидат в президенты уверен, что стрельбу необходимо остановить.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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