Ученые считают, что музыка эффективна в борьбе с комарами

Они даже нашли песню, которая заставляет насекомых отказаться от идеи укусить человека.

Специалисты проверили исследование, результаты которого их удивили. Эксперты предположили, что комары любят слушать музыку, прям как человек. Некоторые мелодии им настолько нравятся, что они забывают о своем желании попить чужой крови. В ходе наблюдения за поведением назойливых насекомых, ученые включили музыку разных жанров. Лучше всего они реагировали на дабстеп – слушая песни этого направления, они намного дольше готовились к укусу, а также быстрее оставляли жертву в покое.

Эффективней всего в борьбе с кровопийцами проявил трек Scary Monster And Nice Sprites от Skrillex. Специалисты предлагают всем желающим попробовать новый (абсолютно бесплатный!) способ защиты от комаров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли новый способ борьбы с комарами. Он недоступен для использования обычным человеком – людей хотят защитить при помощи генной инженерии.