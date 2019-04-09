Гендиректор Twitter заработал за 2018 год полтора доллара

Это первая зарплата Дорси за 4 года. Фото: pixabay.com

Это первая зарплата Дорси за 4 года. Фото: pixabay.com

Доход Джека Дорси составил 140 центов — максимальный размер “твита” в символах до 2017-го.

Гендиректор Twitter Джек Дорси заявил о первой за четыре года полученной зарплате — она составила меньше полутора долларов за 2018 год, судя по данным компании.

Дорси отказывался от выплат и отчислений в течение трех лет и только в 2018 году позволил начислить себе зарплату в $1,40. Между прочим, 140 символов — изначальный максимум длины поста в Twitter — “твита”. После в 2017-ом его удвоили до 280 символов — и, возможно, Дорси в будущем тоже поднимет себе зарплату.

От зарплаты отказывались многие руководители компаний в Силиконовой долине — в их числе основатель Apple Стив Джобс и управляющие Google.

По данным Bloomberg, стоимость Twitter в 2016 году оценили в $16 млрд. Дорси является CEO сервиса мобильных платежей Square, часть акций которого он продал в 2018 и получил $80 млн.

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