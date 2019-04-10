Памятник, который облили краской, отреставрируют к 9 мая

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в вандализме.

Все случилось девятого апреля днем в МО «Морозовское сельское поселение» неизвестный облил памятник в честь защитников Ленинграда краской, а затем скрылся с места преступления. Спустя какое-то время его задержали – хулиганом оказался 40-летний мужчина, который так и не смог объяснить причину своего поступка. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

В администрации муниципального округа пообещали, что отремонтируют скульптурную композицию к майским праздникам. Власти также отметили, что, к счастью, памятник не сильно пострадал, передает 78.ru.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция задержала вандалов, разрисовавших Штаб Навального в Петербурге в начале марта. Они дважды пытались испортить фасад здания графиити, за что на них также планировали завести уголовное дело.