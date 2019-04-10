Памятник, который облили краской, отреставрируют к 9 мая

На вандала завели уголовное дело. Фото: Pixabay
На вандала завели уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в вандализме.

Все случилось девятого апреля днем в МО «Морозовское сельское поселение» неизвестный облил памятник в честь защитников Ленинграда краской, а затем скрылся с места преступления. Спустя какое-то время его задержали – хулиганом оказался 40-летний мужчина, который так и не смог объяснить причину своего поступка. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

В администрации муниципального округа пообещали, что отремонтируют скульптурную композицию к майским праздникам. Власти также отметили, что, к счастью, памятник не сильно пострадал, передает 78.ru.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция задержала вандалов, разрисовавших Штаб Навального в Петербурге в начале марта. Они дважды пытались испортить фасад здания графиити, за что на них также планировали завести уголовное дело.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
вандализм ленинградская область мо памятник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волонтеры нашли серого тюлененка, ползающего по лесу под Петербургом
Памятник, который облили краской, отреставрируют к 9 мая
Стало известно, как выглядел первый телефон Apple
Ученые рассказали, чем опасен рыбий жир
Серебренников подготовит концерт в честь Пугачевой
Эксперты составили рейтинг самых популярных иномарок в России
Twitter удалил видео Трампа за музыку из Бэтмена
Автомобиль вылетел с моста в реку Оккервиль