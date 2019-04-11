Европа больше не будет ездить на отечественных Lada

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей европейцам.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Планами поделился представитель концерна в интервью для Sputnik. Такое решение он объяснил ужесточением экономических норм – работать в Европе для российских производителей становится неудобно, поэтому машины АвтоВАЗа временно, но покидают европейский рынок. Известно, что на этом покорение зарубежных стран все-таки не закончится – сотрудник компании уверяет, что они хотят создать с Альянсом новую модель, которую они будут продавать.

Представитель АвтоВАЗа подчеркнул, что Европа – не является главным потребителем автомобилей. Большей популярностью Lada пользуется в странах СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, передает РИА Новости.

Экземпляры, которые остались в наличии на складах, пока что будут распродавать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россияне стали реже покупать подержанные автомобили.