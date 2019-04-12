Мужчина не заплатил за девушку в кафе и был убит

Перед смертью американец раздал нескольким незнакомцам по 20 долларов.

Инцидент случился 11 апреля в Америке. Мужчина пришел в закусочную и решил оплатить еду посетителям забегаловки. Все были ему очень благодарны за щедрость- не каждый день незнакомец дает денег на вкусный обед! Единственной, кто осталась недовольна, оказалась женщина – ее по невнимательности американец просто не заметил. Она начала возмущаться, а ее спутник решил заступиться за любимую. Он подошел к доброму человеку и начал выяснить с ним отношения. Спустя какое-то время он покинул заведение, а потом вернулся и выстрелил в голову обидчику своей женщины.

Родственники убитого не понимают, чем он заслужил такого отношения к себе. Они не знают, как доброта могла привести к такому исходу, передаю РИА Новости.

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина выстрелила в 15-летнего подростка.