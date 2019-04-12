«Главстрой-СПб» прокомментировал своё выселение из Апраксина двора

Строительная организация «Главстрой-СПб», которую по решению Арбитражного суда Петербурга решили выселить из 12 занимаемых зданий Апраскина двора, предоставила официальный комментарий в рамках сложившейся ситуации.

По данным ООО «Главстрой-СПб», организация осуществляла деятельность в Апраксином дворе согласно условиям Соглашения о реализации стратегического инвестиционного проекта преобразования территории Апраксина двора и инвестиционных договоров, заключенных с городом.

В «Главстрой-СПб» отметили, что за все время своей работы вложили более 1 млрд рублей в реализацию проекта.

Представительство компании рассказало, что в их задачи входило преобразование территории всего Апраксина двора для создания общественно-делового многофункционального комплекса. Однако по истечении срока соглашения о реализации стратегического инвестиционного проекта Апраксин двор, а также в связи с отсутствием заинтересованности города в его продлении, ООО «Главстрой-СПб» не имеет возможности завершить работу.

В организации подчеркнули, что намерены действовать в рамках сохранения исторического наследия. Для этого, по словам представительства «Главстрой-СПб», нужно обустроить современную многофункциональную общественную зону.

Мы готовы рассмотреть любые форматы взаимодействия с городской администрацией, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве,

-заявили в организации.

Напомним, что Арбитражный суд Петербурга принял решение выселить «Главстрой-СПб» из зданий Апраскина двора в связи с нарушением условий договора с КИО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Главстрой-СПб» выселили из Апраскина двора.