Грамоту Петра I получила Украина от Германии

Исторический документ прибыл в Украину сегодня ночью. Он был утерян в годы Второй мировой войны.

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на Facebook.

Документ прибыл сегодня ночью. По словом Нищука, для Украины это необыкновенное событие.

“Из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность — исторический документ — грамота Петра I», — отметил Нищук.

Документ был потерян еще в годы Второй мировой войны. Размер документа 80 на 58 сантиметров.

Он добавил, что документ был потерян в годы Второй мировой войны. А с конца 50-х годов прошлого столетия он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

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