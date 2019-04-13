Грамоту Петра I получила Украина от Германии

Размер документа 80 на 58 сантиметров. Фото: https://www.facebook.com
Размер документа 80 на 58 сантиметров. Фото: https://www.facebook.com

Исторический документ прибыл в Украину сегодня ночью. Он был утерян в годы Второй мировой войны.

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на Facebook.

Документ прибыл сегодня ночью. По словом Нищука, для Украины это необыкновенное событие.

“Из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность — исторический документ — грамота Петра I», — отметил Нищук.

Фото: https://www.facebook.com

Документ был потерян еще в годы Второй мировой войны. Размер документа 80 на 58 сантиметров.

Он добавил, что документ был потерян в годы Второй мировой войны. А с конца 50-х годов прошлого столетия он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыли мемориальную доску епархиального архитектора Андрея Аплаксина.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Германия Петр I украина
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