Автобус с детьми попал в аварию под Тулой

Медицинская помощь понадобилась одному взрослому.

Инцидент случился 14 апреля по дороге из Рязани в Орел. Экскурсионный автобус следовал по трассе «Калуга – Рязань», как вдруг прилег на бок в кювете. Внутри транспортного средства находилось 40 детей и несколько взрослых. К счастью, пострадал только один человек – женщине оказали помощь прямо на месте, ее жизни ничего не угрожает, передает ТАСС, ссылаясь на источники в МВД. О ее состоянии на данный момент ничего не говорится.

Что стало причиной аварии – пока не удалось выяснить. Возможно, водитель не смог справиться с управлением. На место происшествия приезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который распорядился, чтобы детей отправили ночевать в гостинице. Он пообещал, что им предоставят все необходимое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Просвещения случилось ДТП – там автомобиль с детьми врезался в ограждение и перевернулся. Все остались целы, но сильно напуганы.