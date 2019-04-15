Forbes составил рейтинг богатых семей Кремля и Белого дома

Лидирующие позиции занимает семья полпреда президента в Приволжском федеральном округ Игорь Комаров.

Он и его жена заработали за 2018 год 659,4 миллиона рублей. Комаров раньше владел акциями АвтоВАЗа, которые совсем недавно продал. Вполне возможно, что именно это и сделало его настолько богатым.

Второе место рейтинга занимает семья вице-премьера и полпреда президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева. Его супруга за прошлый год заработала 2,1 миллиона рублей, а сам Трутнев стал самым богатым чиновником Белого дома с доходом размером в 538,4 миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Бюджет чуть скромнее, чем у Комарова и Трутнева, но все равно впечатляющий. Муж принес в семью более 443 миллионов рублей, а цена – почти восемь миллионов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также оказался в списке и занял четвертое место. Интересно, что в данном случае все наоборот – Песков заработал всего 12,8 миллионов рублей, а его супруга, Татьяна Навка, 218,6 миллионов рублей.

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