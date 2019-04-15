ВК «Зенит» вышел в полуфинал Суперлиги

Волейбольный клуб
Волейбольный клуб "Зенит". Фото: ВК «Зенит»

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» смог одолеть новосибирский «Локомотив», чем обеспечил себе выход в следующий этап турнира.

Об этом сообщает пресс-служба ВК «Зенит».

Встреча состоялась в рамках Суперлиги среди мужских команд и окончилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 3:2 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17).

В полуфинале Суперлиги «Зенит» сразится с кемеровским «Кузбассом». Первый матч пройдет в Кемерово 21 апреля, второй – 25 апреля в Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский волейболист Камехо высказался о расизме к своей дочери. Спортсмен высказал надежду, что если он пробьется в сборную, то не столкнется с чем-то подобным и все ребята его примут. Ранее жена игрока петербургского волейбольного клуба “Зенит” Ореоля Камехо Присцила заявила, что по причине расизма ей пришлось забрать свою дочь из школы балета.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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