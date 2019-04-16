В Выборге заметили пернатую Клушу

Этот вид птиц включен в Красный список птиц Финляндии, Красную книгу Республики Карелия, а также в Красный список HELCOM. Фото: https://vk.com/id120817496

Этот вид птиц включен в Красный список птиц Финляндии, Красную книгу Республики Карелия, а также в Красный список HELCOM. Фото: https://vk.com/id120817496

Редкий кадр удалось сделать фотографу Вячеславу Заметни. Он разметил фотографию на своей странице в соцсети.

Клуша — птица, занесённая в Красную книгу как исчезающий вид, была замечена 13 апреля в Выборге, пишет фотогрфа. Численность клуши в Ленинградской области начала сокращаться с 50-х годов прошлого века.

“С учетом поселений клуши на мелких островах Выборгского залива (Стоглаз, Чаячий, Малый Луговой, Крайний Буян, Стриж), ее общая численность в указанном участке Финского залива составляла в последние годы около 600 пар”, — пишет Заметня.

Еще около 200 пар гнездится на некоторых внешних островах Финского залива. Также фотограф пишет, что этот вид птиц включен в Красный список птиц Финляндии, Красную книгу Республики Карелия, а также в Красный список HELCOM.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург и Ленобласть возвращаются перелетные птицы.