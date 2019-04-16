Дрозденко выразил соболезнования Генконсулу Франции

Губернатор Ленинградской области направил телеграмму Генеральному консулу Франции в связи с трагическими последствиями пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В сообщении Александр Дрозденко отметил, что новость о произошедшем пожаре «не оставила равнодушных в Ленинградской области».

Также губернатор выразил уверенность, что усилиями французов и международного сообщества один из символов Парижа и Франции будет восстановлен.

Напомним, что возгорание, которое произошло в Нотр-Даме около 18:50, спасатели смогли ликвидировать только около 04:00 утра 16 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что к реставрации Нотр-Дама планируют привлечь реставраторов со всего мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.