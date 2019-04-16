Появилось расписание Летних Олимпийских игр-2020 в Токио

В Играх примут участие 12,5 тысяч спортсменов из 205 стран. Фото: pixabay.com
В Играх примут участие 12,5 тысяч спортсменов из 205 стран. Фото: pixabay.com

Откроет соревнования женская стрельба из пневматической винтовки.

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020-го года опубликовали на официальном сайте расписание соревнований во вторник 16 апреля.

Игры начнутся 25 июля — женщины будут стрелять из винтовок на 10 м. Окончание игр назначено на 9 августа, а 7 августа женские команды по футболу проведут последний матч — на следующий день футболисты-мужчины выявят окончательного победителя. Среди команд по баскетболу, волейболу и гандболу финалы соревнований состоятся 8 и 9 августа — сначала среди мужчин, затем среди женщин.

Предполагается, что в Токийских Олимпиадах примут участие около 205 стран и примерно 12,5 тысяч спортсменов. Международная федерация тяжелой атлетики постановила, что Россию и несколько ее стран-соседей представят по два тяжелоатлета из-за скандалов с допингом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что думает Иванович о матче “Зенита” с “Анжи”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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