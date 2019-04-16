Болельщиков пустят на Евро-2020 в Петербурге без виз

В Санкт-Петербурге пройдет три игры группового этапа и четверть-финал. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге пройдет три игры группового этапа и четверть-финал. Фото: pixabay.com

В день матчей зрители смогут воспользоваться транспортом до стадиона бесплатно.

Депутаты Госудмы 16 апреля приняли закон о безвизовом режиме для футбольных болельщиков, которые захотят приехать в Санкт-Петербург на матчи Чемпионата Европы в 2020 году.

Тех, у кого есть билеты на Евро-2020, будут пускать в Россию по паспортам, волонтеров — по гуманитарным визам. Зрители получат право на бесплатный проезд на транспорте по маршрутам УЕФА в Петербурге и Ленобласти в каждый день матчей.

“Газпром-арена” в Санкт-Петербурга примет четыре матча — три в групповом этапе и четверть финал. Петербург таким образом станет одним из 12 городов Европы, где проведут Евро-2020. Арена на Крестовском вмещает свыше 68 тысяч зрителей.

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне. В чемпионате примут участие 24 сборные.

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