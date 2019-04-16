Мультики Disney будет снимать нейросеть

Алгоритм не заменит человеческий труд. Фото: Pixabay
Алгоритм не заменит человеческий труд. Фото: Pixabay

По результатам опроса, который провели ученые, 68% респондентов считают качество получаемых мультфильмов «приемлемым».

Данная идея уже была реализована немного раньше: в 2018 году ученые с помощью алгоритма на основе нейросетей создали видеоролик из 32 кадров. Они использовали лишь описания по типу «игра на траве в гольф», пишет издание Venture Beat.

Однако Disney вывели идею на новый уровень. Их алгоритм может воспринимать сложные предложения и ему не требуются описания для создания роликов.

Это достигается за счет использования модульной нейросети, которая состоит из нескольких подсетей. Каждая нейросеть в модуле отвечает за определенную функцию. Например, одна упрощает предложения, другая выделяет текст для сценария. Алгоритм подбирает подходящую 3D-модель из библиотеки и добавляет в мультик. Используется графический движок Unreal.

Алгоритм не заменяет человеческий труд, однако значительно упрощает его.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Собор Парижской Богоматери.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Disney нейросеть разработки
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