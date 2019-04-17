Петербург получит 10 млрд рублей на новые школы и сады

Средства пойдут на создание рабочих мест в образовательных учреждениях. Фото: https://pixabay.com

Средства пойдут на создание рабочих мест в образовательных учреждениях. Фото: https://pixabay.com

Соответствующее распоряжение поступило от Правительства России. Контроль за целевым использованием денег Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения.

Петербург получит финансирование из Резервного фонда. Порядка 10 млрд рублей Правительство России распорядилось выделить министерству просвещения, сообщает “Фонтанка”.

Межбюджетный трансферт предоставит возможность выкупить детские сады и школы у застройщиков. Средства пойдут на создание не менее 3580 новых мест в детских садах и 3475 мест в общеобразовательных учреждениях.

Контролировать целевое использование денежных средств поручили сотрудникам министерства просвещения. До 1 февраля 2020 года ведомство должно представить соответствующий доклад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов в эфире рассказал, как Петербург сможет завоевать столичный статус.