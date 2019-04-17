В Петербурге возобновляются «дачные» пригородные рейсы

Возобновляются «дачные» рейсы. Фото: Рixabay
Возобновляются «дачные» рейсы. Фото: Рixabay

В конце апреля традиционно будет запущено движение автобусов по трем пригородным маршрутам на летний период. Об этом сообщает «Пассажиравтотранс».

С 22 апреля начинает движение автобус по маршруту № 469 «ст.м. «ул. Дыбенко» — садоводство «Восход-1». Воспользоваться транспортом можно по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

Маршрут № 488 «ж/д. платформа Сергиево – садоводство «Кировец» будет доступен для пассажиров по будним дням.

С 26 апреля начинает работу маршрут № 555 «ст. метро пр. Просвещения» — 45 км автомобильной дороги «СПб-Парголово-Огоньки». Автобус будет совершать рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что под дамбой на КАД ограничат движение транспорта.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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В Петербурге возобновляются «дачные» пригородные рейсы
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