Мурино останется без власти депутатов на четыре месяца

Сейчас в Мурино живет свыше 30 тысяч человек. Фото: https://vk.com/murino_live

Сейчас в Мурино живет свыше 30 тысяч человек. Фото: https://vk.com/murino_live

Александр Дрозденко признал населенный пункт городом.

Губернатор Леноласти Александр Дрозденко подписал закон о превращении Мурино из сельского поселения в город во Всеволожском районе — этот документ опубликовали 16 апреля во вторник.

Причиной стало резкое увеличение численности населения населенного пункта — сейчас в нем живет свыше 30 тысяч человек, а еще в начале 2010-ых население не достигало и 8 тысяч человек.

Новый статус приведет к расформированию местного совета депутатов Мурино — это произойдет 16 апреля, когда закон обретет силу. В течение четырех месяцев город останется без власти, а затем в сентябре пройдут новые выборы и число депутатов увеличат вдвое — с 10 до 20.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что бизнесмен оставил Заксобрание Ленобласти без гербов и знамен.