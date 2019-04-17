Бизнесмен оставил Заксобрание Ленобласти без гербов и знамен

Предприниматель обещал поставить два герба и два знамени - закупку придется проводить заново. Фото: lenobl.ru
Предприниматель обещал поставить два герба и два знамени - закупку придется проводить заново. Фото: lenobl.ru

Пугачев выиграл конкурс, где был единственным участником, а теперь не подходит к телефону.

УФАС Ленобласти внес Валерия Пугачева в список недобросовестных поставщиков из-за сорванного заказа для Заксобрания Ленобласти, сообщает Delta.News 17 апреля.

Пугачев победил в конкурсе на доставку в парламент Ленобласти двух гербов и двух знамен — при этом он был единственным участником. Свой проект Пугачев оценил в 76 тысяч рублей и подробно расписал, как будет выглядеть символика. Но на заседание комиссии, где обсудили бы проект, он не пришел и никак свое отсутствие не пояснил. Индивидуальный предприниматель не подписал контракт и не подходит к телефону.

В УФАС заявили, что теперь Заксобрание Ленобласти вынуждено проводить закупку заново.

По данным Delta.News, Пугачев участвует в еще двух госконтрактах — Заксобрание Вологодской области он обещал накормить на конференциях, а в Мытищи хотел поставить песочницы, скамейки и урны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УФАС выписало штраф для управляющих компаний на Васильевском острове Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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