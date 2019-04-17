Баскетбольный «Зенит» уступил «Калеву»

Баскетболисты не смогли победить соперника. Фото: http://basket.fc-zenit.ru/
Баскетболисты не смогли победить соперника. Фото: http://basket.fc-zenit.ru/

«Сине-бело-голубые» сейчас находятся на шестом месте в турнирной таблице.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. «Зенит» ездил в Эстонию в рамках Единой Лиги ВТБ и проиграл. Встреча завершилась со счетом 96:80 в пользу «Калева». На паркете больше всех отличились Коди Миллер-Макинтайр и Филип Скрабб, которые принесли 15 и 14 очков соответственно. К сожалению, результативность некоторых игроков и даже победа в четвертой серии не дали команде победить.

Главный тренер «Зенита» Джоан Плазы уже прокомментировал поражение подопечных. Он винит во всем досадные ошибки, которые не дали реализовать многие удачные моменты игры.

Напоминаем, что в следующий раз петербургские баскетболисты выйдут на паркет 21 апреля. Они сыграют против «Локомотива-Кубань».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что проданы все 35 074 билета на матч «Краснодар» — «Зенит». Сейчас наши футболисты лидируют, поэтому им крайне необходима победа.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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