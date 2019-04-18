Ученые впервые смогли оживить мозг мертвого животного

Мозг свиньи восстановит некоторые функции. Фото: Pixabay
Мозг свиньи восстановит некоторые функции. Фото: Pixabay

Пока что специалисты научились восстанавливать лишь некоторые функции мозга.

Эксперты рассказали, что экспериментировали на свиньях. В ходе исследования умертвили 32 животных, чтобы изъять у каждого мозг. После его оставили на четыре часа в специальной камере – по истечению времени мозг подсоединяли к системе BrainEx. При помощи нее ученым удалось восстановить кровообращение и некоторые функции мозга. Пока что речь не идет ни о каких высших нервных процессах, но уже результат впечатляющий, передает журнал Nature.

Специалисты наблюдали за тем, что происходило с мозгом – видели, как «оживали» и переставали умирать клетки. Можно ли будет при помощи системы восстанавливать работу мозга человека – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые доказали, что употребление сахара способствует депрессии, хотя многие уверены, что он наоборот улучшает настроение.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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