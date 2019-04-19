Мальчик сорвался с 12 этажа в Ленинградской области

Его тело обнаружили под окнами многоэтажки.

Инцидент случился сегодня, 19 апреля, в поселке Тельман, который находится в Тосненском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Местные жители пишут, что мальчик упал с 12 этажа. После этого бездыханное тело нашли у дома на Онежской улице. По предварительным данным, погибшему было меньше 14 лет. Никаких подробностей о происшествии пока не поступало, так что непонятно, как такое могло произойти.

Пользователи социальной сети больше всего сочувствуют родителям подростка, а также размышляют, как мальчик мог оказаться в такой ситуации. Они отметили, что подобные происшествия стали случатся слишком часто.

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