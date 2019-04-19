Мальчик сорвался с 12 этажа в Ленинградской области

Ребенка не удалось спасти. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Ребенка не удалось спасти. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Его тело обнаружили под окнами многоэтажки.

Инцидент случился сегодня, 19 апреля, в поселке Тельман, который находится в Тосненском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Местные жители пишут, что мальчик упал с 12 этажа. После этого бездыханное тело нашли у дома на Онежской улице. По предварительным данным, погибшему было меньше 14 лет. Никаких подробностей о происшествии пока не поступало, так что непонятно, как такое могло произойти.

Пользователи социальной сети больше всего сочувствуют родителям подростка, а также размышляют, как мальчик мог оказаться в такой ситуации. Они отметили, что подобные происшествия стали случатся слишком часто.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудник опеки под Ростовом заставила мать отказаться от своего ребенка, чтобы отдать знакомым. Сейчас семью воссоединили, а на женщину завели уголовное дело.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область подросток ребенок упал с высоты
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