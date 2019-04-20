В США мужчина хочет продать скелет детеныша тираннозавра

Ученые считают, что этого нельзя допустить.

Странными объявлениями на eBay уже никого не удивишь – чего там только не продается. В этот раз человек, владеющий скелетов тираннозавра возрастом более 60 миллионов лет, решил продать собственность за три миллиона долларов, передают РИА Новости. Тираннозавр, которому принадлежал скелет, несмотря на свой юный возраст, был крупны малышом – он был длиной в четыре с половиной метра.

Почему все это время он принадлежал неизвестному мужчине – непонятно, но, кажется, ученые не сомневаются в подлинности экспоната. Уточняется, что одно время скелет выставлялся в музее естественной истории Университета Канзаса.

Окаменелости, считает научное сообщество, ни в коем случае нельзя продавать. Это «подрывает научный процесс изучения прошлого». До сих пор неясно, продал ли мужчина скелет или нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на eBay пытались продавать угли из Нотр-Дама.