Автограф-сессия и выступление комиков: Перед матчем “Зенита” и “Динамо” болельщиков ждет насыщенная программа

Аршавин и Кержаков планируют оставить отпечатки своих стоп для музея клуба “Зенит”. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Аршавин и Кержаков планируют оставить отпечатки своих стоп для музея клуба “Зенит”. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

В преддверии матча 25 тура чемпионата России против московского “Динамо” на стадионе “Зенита” пройдет автограф-сессия известных экс-футболистов Александра Кержакова и Андрея Аршавина, сообщает футбольный клуб “Зенит”.

Аршавин и Кержаков планируют оставить отпечатки своих стоп для музея клуба “Зенит” в 19:30, а через час бывшие футболисты проведут автограф-сессию для всех желающих.

Также в день матча пройдет выступление стендап-комиков Дмитрия Романова, Владоса Алёшина и Ильи Куруча. Зрители смогут также увидеть популярное шоу “Импровизация”.

Напомним, матч “Зенита” и “Динамо” состоится 24 апреля на стадионе “Газпром Арена” в Петербурге. Начало матча назначено на 21:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит-2” проиграл “Нижнему Новгороду” в Санкт-Петербурге.