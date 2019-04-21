Хабиб Нурмагомедов похвалил петербургский турнир UFC

В Санкт-Петербурге в субботу, 20 апреля, впервые состоялся турнир UFC Fight Night 149.
Чемпион мира по UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил мероприятие и прокомментировал происходящее.
В своем профиле в социальной сети Instagram боец поделился фотографией с турнира и отметил, что прошедшие сражения и организация были на очень высоком уровне.
На фотографии Нурмагомедов находится с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Кроме того, спортсмен немного заинтриговал фанатов, сообщив, что между ним и Дмитриевым прошел разговор. И если этот разговор воплотиться в жизнь, по словам Хабиба, то фанатов ждут хорошие новости.
В заключение Хабиб отметил, что время всё покажет.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что о завершении своей спортивной карьеры заявил боец ММА Султан Алиев.