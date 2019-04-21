Хабиб Нурмагомедов похвалил петербургский турнир UFC

Хабиб отметил, что всегда есть куда расти. Фото: khabib_nurmagomedov/ Instagram
Хабиб отметил, что всегда есть куда расти. Фото: khabib_nurmagomedov/ Instagram

В Санкт-Петербурге в субботу, 20 апреля, впервые состоялся турнир UFC Fight Night 149.

Чемпион мира по UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил мероприятие и прокомментировал происходящее.

В своем профиле в социальной сети Instagram боец поделился фотографией с турнира и отметил, что прошедшие сражения и организация были на очень высоком уровне.

На фотографии Нурмагомедов находится с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Кроме того, спортсмен немного заинтриговал фанатов, сообщив, что между ним и Дмитриевым прошел разговор. И если этот разговор воплотиться в жизнь, по словам Хабиба, то фанатов ждут хорошие новости.

В заключение Хабиб отметил, что время всё покажет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что о завершении своей спортивной карьеры заявил боец ММА Султан Алиев.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
UFC комментарий Хабиб Нурмагомедов
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