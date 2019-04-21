Самбурская заявила об уходе в шансон

Актриса Настасья Самбурская недавно получила свою первую музыкальную премию.

Самбурская решила закончить театральную деятельность и сделать ставку на развитии музыкальной карьеры в жанре шансон, сообщила она на своей станице в Instagram.

У девушки закончился контракт с театром, где она играла, а продлевать его руководство театра не стало, сообщает издание «Shraibikus».

Совсем недавно Настасья получила премию «Радио Шансон» в номинации «Прорыв года» за свою новую песню под названием АлешаШа. Композиция Самбурской занимала первые позиции в чартах данной радиостанции. Награждение проходило в Государственном Кремлевском дворце.

Многие поклонники творчества Настасьи Самбурской были удивлены такому решению. А именно — выбором музыкального жанра. Сама новоиспеченная певица сообщила о том, что скоро выйдет новая песня под названием Догорает Сигаретка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России увеличат число изучаемых в школах произведений классической музыки.