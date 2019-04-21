Древние империи не воевали из-за любви к пиву

Напиток варился из кукурузы и перца. Фото: Pixabay
Напиток варился из кукурузы и перца. Фото: Pixabay

На территории центральных Анд обитала древняя империя Уари. Они не воевали более 500 лет из-за пристрастия к напитку, очень похожему на пиво.

Ученые-Антропологи провели исследование, пишет журнал «Sustainability».

Установлено, что Уари частенько проводили массовые гуляния, праздники. На этих праздниках государственные деятели обсуждали важные для империй вопросы. А в качестве закрепления договоренностей они пили пиво. Таким образом войн удавалось избегать более 500 лет.

Вероятно, напиток не совсем был пивом. Его варили из кукурузы и перца. Рецепты древнейшего пива ученым удалось восстановить по частицам, найденным на остатках кувшинах.

Империя Уари обитала на территории, где сейчас располагается Перу. Жили они примерно в 500-1000 годах до нашей эры, а после разошлись в разные владения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что историю скотоводства ученые узнали благодаря туалетам.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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