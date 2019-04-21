Историю скотоводства ученые узнали благодаря туалетам

Люди одомашнили животных всего за тысячу лет. Фото: Pixabay

Люди одомашнили животных всего за тысячу лет. Фото: Pixabay

В ходе исследования ученым удалось выяснить, когда древние люди перешли от охоты к скотоводству.

По словам Джордан Абелл из Колумбийского университета, который находится в Нью-Йорке, одомашнивание коз и овец произошло всего за тысячу лет, поэтому использовать для исследования их останки и навоз невозможно. Однако место исследования достойно сухое, и соли, которые содержатся в моче, не должны размываться. По этим причинам ученые стали рассматривать отложения окаменевшей мочи животных, пишет РИА Новости.

По предположениям ученых, земледелие и скотоводство пришли на смену охоте около 15-10 тысячелетий назад.

Всего за тысячу лет было освоено скотоводство. 9,5 тысяч лет назад на квадратный километр приходилось примерно столько же животных, сколько на современных фермах.

Кром того, исследуемый Ашыклы Хеюк находится в отдалении от прочих древних очагов скотоводства. Этот факт доказывает, что процесс одомашнивания животных шел одновременно и независимо в разных частях мира.

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