В сигаретах обнаружен более сильный наркотик, чем никотин

Ученые установили, что метаболит никотина, который называется котинин, делает зависимость от курения более стойкой.

По мнению ученого из Университета Южной Дакоты Бреди Фэлпса, котинин вызывает даже большую зависимость от сигарет и табака, чем никотин. В организме он также держится более чем в 7 раз дольше. Разлад котинина происходит в течение 15 часов, а распад никотина занимает всего 2 часа.

Исследование проводилось с помощью экспериментов, которые ставили на плоских червях. Червей погружали в растворы, которые содержали три уровня котинина. А после подвергали воздействию света на 10 минут, пишет Phys.org.

Поведение червя должно меняться при воздействии света и наркотиков. Ученый сообщил, что если менять расположение света, а червь будет ползи за ним, то это означает, что червь предпочитает условия этого места.

В ходе эксперимента выяснилось, что черви отдают предпочтение свету. Фэлпс сообщил, что это означает, что котинин вызывает сильную зависимость.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые обнаружили «вегетарианские» гены.